L’allarme per chi fa la spesa, una stangata mai vista prima (Di domenica 17 ottobre 2021) Gli aumenti del prezzo delle farine ma non solo. "I prezzi all’ingrosso delle farine di grano tenero sono in costante aumento mentre quelli delle semole di grano duro hanno registrato un vero e proprio balzo nel mese di luglio con un +6% rispetto a giugno. I dati ci dicono che luglio 2021 rispetto a luglio 2020 ha visto un incremento dei prezzi all’origine del 9,9% per il frumento duro e del 17,7% per il frumento tenero. I fornitori ci avvisano che da metà settembre potremmo vedere aumenti anche a doppia cifra per le farine", aveva denunciato nei giorni scorsi Davide Trombini, presidente di Assopanificatori di Fiesa, mettendo in guardia anche sugli aumenti degli ultimi mesi anche di oli e burro. "Le autorità si allertino, noi non ci stiamo a passare per quelli che aumentano i prezzi. Finora con grandi sforzi gli abbiamo contenuti, ma di questo passo sarà impossibile ... Leggi su howtodofor (Di domenica 17 ottobre 2021) Gli aumenti del prezzo delle farine ma non solo. "I prezzi all’ingrosso delle farine di grano tenero sono in costante aumento mentre quelli delle semole di grano duro hanno registrato un vero e proprio balzo nel mese di luglio con un +6% rispetto a giugno. I dati ci dicono che luglio 2021 rispetto a luglio 2020 ha visto un incremento dei prezzi all’origine del 9,9% per il frumento duro e del 17,7% per il frumento tenero. I fornitori ci avvisano che da metà settembre potremmo vedere aumenti anche a doppia cifra per le farine", aveva denunciato nei giorni scorsi Davide Trombini, presidente di Assopanificatori di Fiesa, mettendo in guardia anche sugli aumenti degli ultimi mesi anche di oli e burro. "Le autorità si allertino, noi non ci stiamo a passare per quelli che aumentano i prezzi. Finora con grandi sforzi gli abbiamo contenuti, ma di questo passo sarà impossibile ...

Advertising

borghi_claudio : 'Marea' Green pass obbligatorio, l'allarme di Zaia per il 15 ottobre - rulajebreal : In Italia i politici si svegliano solo quando le minacce diventano violenza come l’assalto dei Fascisti a Roma e Wa… - Adnkronos : #Greenpass obbligatorio, l'allarme di Zaia per il 15 ottobre: 'Una marea di lavoratori senza'. - lanuovariviera : Presentato il libro sull'asilo Merlini. L'allarme del vescovo: 'Nell'ultimo anno chiuse 226 scuole per l'infanzia' - Iemmoz : @antonioghironi @PresMoratti Reina non guasta quei compagni. E sa che se l'arbitro non fischia si deve giocare. Io… -

Ultime Notizie dalla rete : L’allarme per "Non si fanno abbastanza tamponi" Scatta l’allarme per le aziende QUOTIDIANO NAZIONALE