La vittoria col Torino vale doppio | due motivi chiari per vincere nella testa di Spalletti

Leggi su spazionapoli

(Di domenica 17 ottobre 2021) Aumenta il peso specifico della sfida delle ore 18 di oggi, per l'ottava di Serie A contro il. Il Napoli deveper riprendere ladella classifica in solitaria, a punteggio pieno, dopo lain rimonta del Milan contro l'Hellas Verona, tutto mentre Lucianoal suo primissimo anno in azzurro può eguagliare il record ottenuto da un mostro sacro come Maurizio Sarri di 8 vittorie consecutive alle prime 8 di campionato. "Potrebbero essere sufficienti queste due motivazioni per rendere speciale la sfida con il. Un impegno temuto da Luciano, che ha le idee ben chiare sulle insidie che presenta questa partita. Ma sa pure, l’allenatore napoletano, che potrà contare sulla forza di un collettivo che lui stesso ha saputo ...