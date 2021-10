La Vendemmia dei bimbi al Nuovo Polo Scolastico di Frattamaggiore, esperienze sensoriali per “Imparare facendo” (Di domenica 17 ottobre 2021) Vendemmia al Nuovo Polo Scolastico Amedeo D’Aosta di Frattamaggiore ? ? E’ tempo di Vendemmia al Nuovo Polo Scolastico Amedeo D’Aosta di Frattamaggiore. Finalmente la scuola, Polo di eccellenza nell’area a nord di Napoli ha ripreso le attività in presenza e numerose sono le iniziative e i progetti per far “Imparare facendo” motto della scuola e della Dirigente scolastica Carolina Marrone. Giovedì e Venerdì scorso i bambini hanno potuto scoprire tutte le fasi della Vendemmia realizzandole in prima persona, come previsto dal Progetto “I cinque sensi delle stagioni” A piedi nudi tra grappoli di uva i bambini hanno potuto osservare caratteristiche e ... Leggi su cityroma (Di domenica 17 ottobre 2021)alAmedeo D’Aosta di? ? E’ tempo dialAmedeo D’Aosta di. Finalmente la scuola,di eccellenza nell’area a nord di Napoli ha ripreso le attività in presenza e numerose sono le iniziative e i progetti per far “” motto della scuola e della Dirigente scolastica Carolina Marrone. Giovedì e Venerdì scorso i bambini hanno potuto scoprire tutte le fasi dellarealizzandole in prima persona, come previsto dal Progetto “I cinque sensi delle stagioni” A piedi nudi tra grappoli di uva i bambini hanno potuto osservare caratteristiche e ...

Advertising

V_per_Vendemmia : @maurisan75 @cmdotcom È un rigore fasullo come tanti altri...scorri 1 dei tuoi 23 in 42 giornate ne troverai sicuramente qualcuno - WineNewsIt : #Autunno, in #vigna si #vendemmia. Ultimo passo del ciclo della #vite, primo del nuovo #vino. La puntata n. 4 del “… - V_per_Vendemmia : @fattoquotidiano Se ci fosse chiarezza sull elettrico e ci fossero più punti di ricarica ci si potrebbe pensare,il… - V_per_Vendemmia : @Gazzettino Mi dispiace per i bambini,le colpe dei padri (e delle madri) ricade sui figli - TrueLambrusco : “La Cantina @ErmeteMedici protagonista della puntata di sabato 9 ottobre della trasmissione di agricoltura di… -