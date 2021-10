"La situazione è critica...". Cosa sta succedendo a Trieste (Di domenica 17 ottobre 2021) Momenti di caos al porto di Trieste, dove alcuni manifestanti hanno insultati dei giornalisti presenti sul posto per documentare le proteste Leggi su ilgiornale (Di domenica 17 ottobre 2021) Momenti di caos al porto di, dove alcuni manifestanti hanno insultati dei giornalisti presenti sul posto per documentare le proteste

Advertising

14_lumina : RT @simabastaroghi: Nel porto in cui non accade niente la situazione è critica. - RisatoNicola : RT @dottorbarbieri: ?????? SI APPRENDE: SAREBBE STATA DEFINITA COME 'CRITICA' DAL PUNTO DI VISTA DELL'ORDINE PUBBLICO LA SITUAZIONE AL #portod… - RisatoNicola : RT @simabastaroghi: Nel porto in cui non accade niente la situazione è critica. - simabastaroghi : Nel porto in cui non accade niente la situazione è critica. - FACT60 : RT @dottorbarbieri: ?????? SI APPRENDE: SAREBBE STATA DEFINITA COME 'CRITICA' DAL PUNTO DI VISTA DELL'ORDINE PUBBLICO LA SITUAZIONE AL #portod… -