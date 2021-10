“La scuola cattolica” | alle radici del massacro del Circeo

(Di domenica 17 ottobre 2021) Titolo: LaRegia: Stefano Mordini Durata: 106’ Genere: Drammatico Interpreti: Benedetta Porcaroli, Giulio Pranno, Emanuele Maria Di Stefano, Luca Vergoni, Valeria Golino, Riccardo Scamarcio Programmazione: Cinema Edoardo Albinati è un giovane romano benestante che frequenta l’Istituto San Luigi, unaesclusivamente maschile di stampo fortemente cattolico. Tra i compagni del ragazzo trovano posto i personaggi più disparati, condividendo in toto un’educazione completamente improntata (in teoria) al rispetto del prossimo, all’aiuto del più debole eopere di carità disinteressata. Fra loro sono senz’altro degni di menzione Salvatore Izzo, fratello del più smaliziato Angelo, Gioacchino Rummo, nato e cresciuto in un ambiente bigotto all’estremo, Gianni Guido, amico di Angelo con un padre violento ...

Advertising

_arianna : Il film sul massacro del Circeo vietato ai minori di 18 anni, le foto della superstite diciassettenne diffuse ovunq… - ciropellegrino : La storia di Donatella Colasanti e di quello che ha passato sono conosciute solo in parte. Il massacro del Circeo… - h0ecate : domani vado a vedere la scuola cattolica... da sola... - xdarkandtwisty : La Scuola Cattolica film di merda, è proprio vero questo detto - mart1naaa_ : Stasera ho visto “La scuola cattolica” e essendo della zona, conoscevo già bene la storia. Dico solo che gli ultimi… -

Ultime Notizie dalla rete : scuola cattolica

La Difesa del Popolo

... un comitato d'onore presieduto dal professor Lorenzo Ornaghi, presidente dell'Altadi Economia e Relazioni Internazionali dell'Universitàdel Sacro Cuore, e composto dai membri del ...... studi poi proseguiti nell'ateneo dell'Universitàdi Piacenza, dove si laurea in Scienze ... Dal 1985 al 1992 diventa direttore generale dell'Istituto Agrario di San Michele, la sua '...Sono 18 i titoli che concorreranno alla designazione del titolo candidato per la categoria per film internazionale al’edizione 94 degli Academy Award. La scelta entro fine ottobre ...In occasione del voto per il ballottaggio a Cattolica, i seggi saranno aperti dalle 7 alle 22 domenica 17 e dalle 7 alle ...