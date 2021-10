La riesumazione ciclica dell' antisemtismo

Leggi su ilfoglio

(Di domenica 17 ottobre 2021) Alla vigilia del primo turno alle elezioni municipali di Roma, il candidato sindaco di destra Enrico Michetti fu messo alle strette dalle sue stesse affermazioni, che riflettevano un antisemitismo classico e banalizzato, e dovette scusarsi così: “...ho utilizzato con imperdonabile leggerezza dei termini che alimentano ancora oggi storici pregiudizi e ignobili luoghi comuni nei confronti del popolo ebraico.” Un mea culpa dignitoso, Michetti rimane candidato al ballottaggio. Ciò malgrado, il caso è sintomatico di un malessere che attraversa la società italiana ed europeamente e ancora di recente. In Italia, la porosità -a Lega o di Fratelli d'Italia in particolare - verso organizzazioni di matrice neofascista o nazionalsocialista come Forza Nuova e Lealtà Azione, ha recentemente fatto notizia nella campagna elettorale e nelle ...