La Regina cerca una persona per le pulizie: anche stavolta il salario fa discutere (Di domenica 17 ottobre 2021) anche la Regina Elisabetta II non sembra propensa a destinare i giusti salari ai propri dipendenti. Come riferito dal Daily Star, la sovrana è alla ricerca di un nuovo addetto alle pulizie per mantenere Buckingham Palace sempre pulito e in ordine. Tuttavia, lo stipendio offerto per questo lavoro sarebbe di appena 11.300 sterline all’anno, pari a circa 13.400 euro l’anno, poco più di 1.100 euro al mese. Nella descrizione del lavoro viene chiarita che l’esperienza nel settore non rappresenta un requisito obbligatorio. Tuttavia, i candidati dovranno “avere un occhio attento per i dettagli”. LEGGI anche => Un divieto anche per la Regina: ecco cosa non può più fare Il lavoro è previsto per tutti i giorni della settimana (comprese le ore serali) e può ... Leggi su periodicoitaliano (Di domenica 17 ottobre 2021)laElisabetta II non sembra propensa a destinare i giusti salari ai propri dipendenti. Come riferito dal Daily Star, la sovrana è alla ridi un nuovo addetto alleper mantenere Buckingham Palace sempre pulito e in ordine. Tuttavia, lo stipendio offerto per questo lavoro sarebbe di appena 11.300 sterline all’anno, pari a circa 13.400 euro l’anno, poco più di 1.100 euro al mese. Nella descrizione del lavoro viene chiarita che l’esperienza nel settore non rappresenta un requisito obbligatorio. Tuttavia, i candidati dovranno “avere un occhio attento per i dettagli”. LEGGI=> Un divietoper la: ecco cosa non può più fare Il lavoro è previsto per tutti i giorni della settimana (comprese le ore serali) e può ...

Advertising

zazoomblog : La Regina cerca una persona per le pulizie: anche stavolta il salario fa discutere - #Regina #cerca #persona… - selishardliquor : RT @jiminpikachu: Sto per vedere la terza puntata di MY NAME su Netflix. Qualcuno mi salvi perché Han SoHee REGINA che prende a pugni e cal… - Regina_plah : @stopridingmyD Se ancora non li hai visti cerca su you tube i video di The Morning Show in cui lui è ospite, PAZZO SCATENATO - jiminpikachu : Sto per vedere la terza puntata di MY NAME su Netflix. Qualcuno mi salvi perché Han SoHee REGINA che prende a pugni… - infoitcultura : La regina Elisabetta cerca la pace con Harry e Meghan e il ramo d’ulivo è una medaglia al prossimo giubileo -