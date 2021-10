La legge di Osimhen porta il Napoli sull’ottovolante | 1-0 sul Toro | 24 punti e vetta solitaria

Leggi su alfredopedulla

(Di domenica 17 ottobre 2021) Victorregala l'ottavo successo di fila in campionato al. La squadra di Spalletti ha sbloccato la gara contro il Torino al minuto 81 con il gol dell'attaccante nigeriano sempre più protagonista con i partenopei. Una partita in cui gli azzurri hanno più volte sfiorato il vantaggio: nel primo tempo con il rigore fallito da Insigne e nella ripresa con un gol annullato dal Var a Di Lorenzo. A deciderla è quindi il quinto gol in campionato dell'ex Lille che consente aldi consolidare il primo posto.