La Juventus ritrova il suo DNA vincente, ma Roma e Mou schiumano rabbia per le scelte di Orsato (Di domenica 17 ottobre 2021) La Juventus ritrova il suo DNA vincente, ma la Roma e Mourinho si infuriano per l’operato di Orsato. E’ un Juventus-Roma bello e pazzo come tante volte negli ultimi anni, una partita aperta e per nulla tattica, decisa da un mezzo gollonzo e da una decisione arbitrale controversa. I bianconeri vincono la quarta di fila in campionato e sembrano aver superato il momento difficile: adesso si è rivista la Vecchia Signora di Allegri, quella che non prende gol, che sa soffrire, che gioca con umiltà senza disdegnare sofferenza e ripartenza. Si è visto anche contro la Roma al termine di una partita sudata anche in virtù di qualche assenza di troppo (citofonare Dybala), i tre punti sono meritati ma occorre crescere ulteriormente, perché la solidità dietro non ... Leggi su sportface (Di domenica 17 ottobre 2021) Lail suo DNA, ma lae Mourinho si infuriano per l’operato di. E’ unbello e pazzo come tante volte negli ultimi anni, una partita aperta e per nulla tattica, decisa da un mezzo gollonzo e da una decisione arbitrale controversa. I bianconeri vincono la quarta di fila in campionato e sembrano aver superato il momento difficile: adesso si è rivista la Vecchia Signora di Allegri, quella che non prende gol, che sa soffrire, che gioca con umiltà senza disdegnare sofferenza e ripartenza. Si è visto anche contro laal termine di una partita sudata anche in virtù di qualche assenza di troppo (citofonare Dybala), i tre punti sono meritati ma occorre crescere ulteriormente, perché la solidità dietro non ...

