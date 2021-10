La "guerra" che può decidere la corsa al Colle (Di domenica 17 ottobre 2021) Tre seggi contesi al Senato per uno scenario che può influenzare la partita per il Quirinale. Ecco cosa accade a palazzo Madama Leggi su ilgiornale (Di domenica 17 ottobre 2021) Tre seggi contesi al Senato per uno scenario che può influenzare la partita per il Quirinale. Ecco cosa accade a palazzo Madama

Advertising

Pontifex_it : Ai fabbricanti e ai trafficanti di armi, di cessare totalmente la loro attività, che fomenta la violenza e la guerr… - _Nico_Piro_ : @Reale_Scenari @La_Lettura @BeppeGiulietti @mascaweb @MassimoCarlotto @collettiva_news @flc_crea @giovcusumano… - UNHCRItalia : “È come se vivessimo una guerra quotidiana”. Milioni di rifugiati siriani vivono in estrema #povertà in Libano. Qu… - DGioiedi : RT @tolu4794_l: @barbarab1974 @Silvy6701 Se draghi minaccia con la violenza credo che sarà l'inizio di una guerra civile - Giulia87725998 : RT @MarkonStone: @GIORGIOMALAVOL1 Se vuole la gente fuori dai supermercati a spaccare vetrine per il cibo ,auguri ,la guerra civile è dietr… -