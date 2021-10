La giusta strategia per la Pubblica amministrazione Scrive Mensi

Leggi su formiche

(Di domenica 17 ottobre 2021) Il cloud costituisce la principale piattaforma abilitante per gli strumenti della trasformazione digitale, dall’intelligenza artificiale all’Internet of things e laavviata dall’Italia con il Pnrr consentirà al nostro Paese di allinearsi a quelli più avanzati. È dal progetto Andromède del 2009 che la Francia cerca di realizzare un cloud sovrano; il Regno Unito ci prova dal 2012, con il programma G-Cloud e la riclassificazione dei dati del settore pubblico secondo vari livelli di sicurezza. In Italia il private cloud realizzato da Tim, con la supervisione di Agid e Consip, mediante la gara Spc cloud lotto 1, ha rappresentato il primo tentativo di sperimentare un cloud riservato alla(Pa), coinvolgendo oltre mille amministrazioni centrali e locali a partire dal 2016. Alla base, l’ormai raggiunta ...