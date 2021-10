La follia del green pass all’italiana: quando il governo è autoritario, ma non autorevole (Di domenica 17 ottobre 2021) Roma, 17 ott – Da venerdì scorso l’Italia ottiene il primato mondiale della nazione con la più entrante restrizione legata alla lotta alla pandemia: parliamo dello sbarramento all’entrata dei luoghi di lavoro per chiunque non sia munito dell’ormai famoso “green pass“. Il tutto si svolge in un contesto di non obbligo vaccinale le cui motivazioni affondano, più che nella natura del vaccino stesso, nella necessità dei governi di non porsi in maniera estremista dato che le restrizioni alle libertà fondamentali delle persone si sono prolungate a dismisura impattando qualsiasi aspetto della nostra vita quotidiana.Libertà vanno e vengonoDunque si è liberi di non vaccinarsi per questo motivo. E però al contempo la popolazione viene messa con le spalle al muro grazie al controricatto del green pass. La follia ... Leggi su ilprimatonazionale (Di domenica 17 ottobre 2021) Roma, 17 ott – Da venerdì scorso l’Italia ottiene il primato mondiale della nazione con la più entrante restrizione legata alla lotta alla pandemia: parliamo dello sbarramento all’entrata dei luoghi di lavoro per chiunque non sia munito dell’ormai famoso ““. Il tutto si svolge in un contesto di non obbligo vaccinale le cui motivazioni affondano, più che nella natura del vaccino stesso, nella necessità dei governi di non porsi in maniera estremista dato che le restrizioni alle libertà fondamentali delle persone si sono prolungate a dismisura impattando qualsiasi aspetto della nostra vita quotidiana.Libertà vanno e vengonoDunque si è liberi di non vaccinarsi per questo motivo. E però al contempo la popolazione viene messa con le spalle al muro grazie al controricatto del. La...

Advertising

Ettore_Rosato : Alla follia non c'è fine. Come se non bastassero gli episodi incommentabili di ieri accaduti nella Capitale, stanot… - Maria_Intermite : RT @tweetnewsit: 'Mai avrei pensato di vivere qualcosa del genere, siamo alla follia. Quella persona è pericolosa. Lo denuncio'. #Facchinet… - bari_donatella : @SignorErnesto @err4_r Ci sono livelli di follia più elevati dei nostri, al peggio non c'è mai fine. Quindi la paur… - Gemma04510476 : RT @tweetnewsit: 'Mai avrei pensato di vivere qualcosa del genere, siamo alla follia. Quella persona è pericolosa. Lo denuncio'. #Facchinet… - santander_sw : RT @brrivv1: @AsimmetrieOrg @SavinoBalzano E lavorare in presenza abitua a cosa? Alla socialità falsa imposta dal luogo di lavoro? All'inqu… -