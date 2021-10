La diplomazia a Monfalcone per la comunità bengalese

Leggi su ildenaro

(Di domenica 17 ottobre 2021) Primo incontro tra l’ambasciatore e il console del Bangladesh e il sindaco Anna Maria Cisint nel palazzo municipale di. Come suo uso, il primo cittadino ha approfittato dell’incontro con i due diplomatici per fare il punto su questioni decisive per la vita a. Le tematiche sollevate da Cisint all’ambasciatore Shameem Ahsan vertono su tre aspetti culturali ed operativi su cui ladiquotidianamente richiede risposte: controlli anagrafici, educazione ed insegnamento della lingua italiana, ruolo della donna. Il vertice si è aperto con l’esigenza di individuare uno strumento di agreement per facilitare i controlli delle autodichiarazioni al momento della presentazione della documentazione per contributi, Isee, richiesta case Ater. Mentre per i membri della...