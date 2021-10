La crisi umanitaria in Afghanistan, donne e libertà individuali (Di domenica 17 ottobre 2021) Kabul è il centro della crisi umanitaria in Afghanistan. Sono già passati due mesi dall’instaurazione del regime politico dei Talebani. Due mesi da quelle strazianti immagini scattate all’aeroporto di Kabul che hanno impressionato tutto l’Occidente. La società civile continua ad avere paura e non vede prospettive di miglioramento per il futuro. La situazione in Afghanistan Come tristemente previsto, la situazione in Afghanistan sta precipitando. I fattori della crisi umanitaria sono molteplici. L’abbandono del territorio da parte delle truppe Usa, le continue lotte intestine tra bande rivali. Tutto è nelle mani dei radicali del Mullah Omar. Gli uffici per l’Emancipazione Femminile sono stati sostituiti con il nuovo Ministero contro il Vizio e della Lotta ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 17 ottobre 2021) Kabul è il centro dellain. Sono già passati due mesi dall’instaurazione del regime politico dei Talebani. Due mesi da quelle strazianti immagini scattate all’aeroporto di Kabul che hanno impressionato tutto l’Occidente. La società civile continua ad avere paura e non vede prospettive di miglioramento per il futuro. La situazione inCome tristemente previsto, la situazione insta precipitando. I fattori dellasono molteplici. L’abbandono del territorio da parte delle truppe Usa, le continue lotte intestine tra bande rivali. Tutto è nelle mani dei radicali del Mullah Omar. Gli uffici per l’Emancipazione Femminile sono stati sostituiti con il nuovo Ministero contro il Vizio e della Lotta ...

Advertising

lauraboldrini : Dal #G20 impegni importanti affidati all'Onu per rispondere alla crisi umanitaria in #Afghanistan. Ora gli Stati g… - marcodimaio : Grazie alla leadership di #Draghi il #G20 sull’Afghanistan si è chiuso con successo: l’impegno degli Stati ad affia… - GebrehiweTeklit : RT @davide_tommasin: ????Gli @AmicidiAdwa ONLUS organizzano un incontro di approfondimento per 'La guerra invisibile: conflitti e crisi uman… - eclissidicielo : RT @_cieloitalia: Mentre combattono le discriminazioni e parlano di crisi umanitaria, dei talebani e dei diritti umani. Vorrebbero esporta… - MogneMunie : RT @ItalyMFA: #ItaliAfrica | Incontro VM @MarinaSereni con Ministro Acque etiope, @seleshi_b_a ???? impegnata per fine conflitto, risposta… -