La crisi climatica colpisce Gaza: il territorio palestinese rimarrà senza olio (Di domenica 17 ottobre 2021) Gaza rimarrà senz'olio e la colpa è dei cambiamenti climatici. La raccolta delle olive nel territorio costiero palestinese è diminuita del 60 per cento nell'ultima stagione a causa degli effetti del riscaldamento globale, acuendo la già gravissima situazione economica e ambientale locale. Nella regione un tale calo della produzione olivicola non si registrava da trent'anni. Le previsioni per il prossimo raccolto arrivano a "sole" 10mila tonnellate di olive, rispetto alle 17mila dell'anno scorso e alle 23mila del 2019. Quest'anno soltanto un terzo degli ulivi piantati nella striscia ha effettivamente dato frutti. E la situazione non sembra volgere al meglio: nei prossimi anni, le autorità locali si aspettano un ulteriore calo della resa delle colture. Ma la crisi non è soltanto ...

