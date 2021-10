La compagnia Tpo presenta “Bleu!”

(Di domenica 17 ottobre 2021) La danza e i bambini questo pomeriggio (domenica 17 ottobre) si incontreranno alla Sala Pasolini di Salerno per la terza edizione di “Incontri”, la rassegna di danza firmata alla direzione artistica da Antonella Iannone. La rassegna, organizzata dall’Associazione Campania Danza, è realizzata in collaborazione con Bimed e con il sostegno della Regione Campania e patrocinio del Comune di Salerno, del Comune di Vallo della Lucania e del Comune di Gioi Cilento. La rassegna è tra i progetti italiani ad aver ottenuto l’importante riconoscimento del MiC che sostiene l’iniziativa. Alle ore 18.30, sarà la mitologia classica e le storie che il Mediteranneo porta con sé a tessere il filo narrativo dello spettacolo “” che andrà in scena alla Sala Pasolini (ore 18,30) con laTPO e le coreografie di Anna Balducci. Per il primo appuntamento della ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : compagnia Tpo

tvprato.it

... Covo Club, Dumbo, roBOt Festival e) per una stagione di concerti nell'arena da mille posti a ... oppure stanziali come la rassegna al Teatro degli Angeli e la Fraternala Savena, il ...... sarà la mitologia classica e le storie che il Mediteranneo porta con sé a tessere il filo narrativo dello spettacolo "Bleu!" che andrà in scena alla Sala Pasolini (18,30) con lae le ...Tre danzatrici dipingono col proprio corpo un mondo di oggetti animati, giocano con i sogni, plasmano i pensieri in immagini. Benvenuti nell’universo di "Colors", produzione della compagnia Tpo in col ...Un grande classico come “Romeo e Giulietta” e i miti legati al Mediterraneo sono i temi che questo fine settimana porta in scena, in versione tersicorea, la terza edizione di “Incontri”, la rassegna d ...