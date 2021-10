La Casertana vince in rimonta a Nardò | decisivi Favetta e Felleca

(Di domenica 17 ottobre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoLacentra il secondo successo consecutivo e si porta in quarta posizione nel girone H di serie D. I falchetti hanno sconfitto ine in trasferta il2-1 mantenendo peraltro l’imbattibilità dopo sei turni di campionato (solo la capolista Bitonto, distante due punti, ha fatto come la squadra di Maiuri). I pugliesi si erano portati in vantaggio al 40? della prima frazione con Porcaro ma sono stati ripresi tra il 35? e il 39? della ripresa dal tremendo uno-due campano firmato da. Nei minuti di recupero i rossoblu avrebbero potuto anche arrotondare con Nicolau, la cui conclusione si è spenta di poco a lato. Nel prossimo impegno lase la vedrà in casa contro il Gravina, reduce da due ko ...

