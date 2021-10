Juventus | scambio super per De Ligt | proposta dalla Spagna

(Di domenica 17 ottobre 2021) Mino Raiola apre alla cessione di De: un club propone loallaIl difensore della, Matthijs Deè sempre più richiesto in giro per l’Europa.… L'articolo è stato pubblicato originariamente sul sito calciomercatonews.com.

Advertising

JuventusUn : #Juventus Super scambio choc con #Rabiot! Clamoroso: a breve si chiude! LO SCAMBIO? - JuventusUn : #Juventus, scambio clamoroso con #Muriel | Ora la notizia e' confermata! I DETTAGLI ? - JuventusUn : ?? Bomba #Kulusevski | Annuncio IMPROVVISO! #Juventus I DETTAGLI ? - _Piccola_Anima : RT @girpell: La Juventus potrebbe offrire il cartellino di Adrien Rabiot per arrivare a Donny Van De Beek. [Man United News ??????????????] Per… - JuventusUn : #Juventus, #Kulusevski all’Atalanta con lo scambio | #Percassi avvisa il presidente #Agnelli! I DETTAGLI?… -

Ultime Notizie dalla rete : Juventus scambio

Calcio mercato web

Laè molto attiva sul fronte mercato. I bianconeri stanno valutando le opportunità sul mercato ... Juve, possibileVlahovic - Kulusevki, McKennie sul mercato Intanto, i bianconeri stanno ...... ci sono anche tanti altri colpi fiutati e mancati dalla. L'ultimo a cambiare rotta al ... non molto tempo fa, c'era stato anche un principio di trattativa sulla base di unocon Elia ...Il futuro di Dusan Vlahovic sta delineandosi, con l'addio inevitabile nel 2022: scambio a sorpresa con il top club.Vlahovic alla Juventus - Aumenta la concorrenza per il serbo, finito nel mirino anche del Liverpool, del Manchester City e del Newcastle. Asta in arrivo.