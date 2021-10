Juventus-Roma, Zaniolo out per infortunio al 26? (Di domenica 17 ottobre 2021) Tegola in casa Roma: Nicolò Zaniolo, a metà primo tempo della gara in corso tra i giallorossi e la Juventus, è stato costretto a chiedere il campo per un infortunio che sembrerebbe essere di natura muscolare. Seguiranno aggiornamenti. Foto: Instagram Zaniolo L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di domenica 17 ottobre 2021) Tegola in casa: Nicolò, a metà primo tempo della gara in corso tra i giallorossi e la, è stato costretto a chiedere il campo per unche sembrerebbe essere di natura muscolare. Seguiranno aggiornamenti. Foto: InstagramL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

