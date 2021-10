Juventus-Roma, Tiago Pinto: “Mourinho? Lo abbiamo preso per vincerle tutte” (Di domenica 17 ottobre 2021) “Mourinho? Lo abbiamo preso per vincerle tutte, le sfide tra grandi hanno più carica ma vale 3 punti come contro Empoli, Udinese e Verona. Un tecnico così, con la sua esperienza e qualità, ha fatto diventare la Roma più forte”. Queste le parole del ds della Roma Tiago Pinto ai microfoni di Dazn prima dell’inizio del match contro la Juventus, valido per l’ottava giornata della Serie A 2021/2022. SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 17 ottobre 2021) “? Loper, le sfide tra grandi hanno più carica ma vale 3 punti come contro Empoli, Udinese e Verona. Un tecnico così, con la sua esperienza e qualità, ha fatto diventare lapiù forte”. Queste le parole del ds dellaai microfoni di Dazn prima dell’inizio del match contro la, valido per l’ottava giornata della Serie A 2021/2022. SportFace.

