Juventus-Roma, Orsato spiega a Cristante: “Sui rigori non si dà vantaggio” (Di domenica 17 ottobre 2021) “Il portiere esce, rigore, fuorigioco, e se non fischio? Sui rigori non si dà vantaggio“. Queste le parole di Daniele Orsato, direttore di gara del match Juventus-Roma. A riportarle DAZN, che ha catturato cosa si sono detti l’arbitro ed il centrocampista Bryan Cristante in occasione del discusso penalty. Il fischietto di Schio ha poi aggiunto: “Non date la colpa a me se ha sbagliato il rigore“. SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 17 ottobre 2021) “Il portiere esce, rigore, fuorigioco, e se non fischio? Suinon si dà“. Queste le parole di Daniele, direttore di gara del match. A riportarle DAZN, che ha catturato cosa si sono detti l’arbitro ed il centrocampista Bryanin occasione del discusso penalty. Il fischietto di Schio ha poi aggiunto: “Non date la colpa a me se ha sbagliato il rigore“. SportFace.

Advertising

romeoagresti : La #Juventus provata in rifinitura stamani vs Roma @GoalItalia ?? Alex Sandro a sinistra ?? Bentancur dal 1’ ??… - romeoagresti : #Juventus: #DeLigt non convocato contro la Roma precauzionalmente per un leggero affaticamento all’adduttore sinistro ??????@GoalItalia - MarcelloChirico : Se contro la #Roma dovessero dare a favore della #Juventus un rigore simile a quelli ??assegnati oggi, Mourinho mime… - infoitsport : Juventus-Roma, la Moviola Live: che intreccio il rigore! La decisione di Orsato - MeazzanettI : RT @sportmediaset: #JuventusRoma, Orsato fischia rigore troppo presto e nega il gol ad Abraham. #SportMediaset -