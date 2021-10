Juventus-Roma, Mourinho sommerso dagli insulti allo Stadium: “Pezzo di m…” (Di domenica 17 ottobre 2021) Pesanti insulti per José Mourinho nel momento del suo ingresso in campo all’Allianz Stadium per Juventus-Roma. Il tecnico giallorosso, nemico giurato dei bianconeri sia ai tempi dell’Inter che successivamente per via di un brutto siparietto con il Manchester United, è stato bersagliato da frasi offensive come “Pezzo di m…”. Tantissimi fischi per lui, mentre Kumbulla la prende con filosofia e mima il gesto della mano all’orecchio come fece lo Special One nella partita coi Red Devils. SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 17 ottobre 2021) Pesantiper Josénel momento del suo ingresso in campo all’Allianzper. Il tecnico girosso, nemico giurato dei bianconeri sia ai tempi dell’Inter che successivamente per via di un brutto siparietto con il Manchester United, è stato bersagliato da frasi offensive come “di m…”. Tantissimi fischi per lui, mentre Kumbulla la prende con filosofia e mima il gesto della mano all’orecchio come fece lo Special One nella partita coi Red Devils. SportFace.

romeoagresti : La #Juventus provata in rifinitura stamani vs Roma @GoalItalia ?? Alex Sandro a sinistra ?? Bentancur dal 1’ ??… - romeoagresti : #Juventus: #DeLigt non convocato contro la Roma precauzionalmente per un leggero affaticamento all’adduttore sinistro ??????@GoalItalia - MarcelloChirico : Se contro la #Roma dovessero dare a favore della #Juventus un rigore simile a quelli ??assegnati oggi, Mourinho mime… - kulatevski : RT @juventusfc: #FINOALLAFINE! KICK-OFF DI #JUVEROMA! DAI RAGAZZI, OBIETTIVO 3 PUNTI!!! Live Match: - TUTTOJUVE_COM : Juventus-Roma: 7 titolari italiani nei bianconeri, non accadeva dal 2015 -