Juventus-Roma, Mourinho perde il big per infortunio: c’è il cambio (Di domenica 17 ottobre 2021) Juventus-Roma, sul punteggio di 1-0, perde uno dei suoi protagonisti più attesi. José Mourinho è costretto alla sostituzione Juventus-Roma è ferma sul punteggio di 1-0 con Moise Kean che ha sbloccato… L'articolo è stato pubblicato originariamente sul sito calciomercatonews.com. Leggi su calciomercatonews (Di domenica 17 ottobre 2021), sul punteggio di 1-0,uno dei suoi protagonisti più attesi. Joséè costretto alla sostituzioneè ferma sul punteggio di 1-0 con Moise Kean che ha sbloccato… L'articolo è stato pubblicato originariamente sul sito calciomercatonews.com.

Advertising

romeoagresti : La #Juventus provata in rifinitura stamani vs Roma @GoalItalia ?? Alex Sandro a sinistra ?? Bentancur dal 1’ ??… - romeoagresti : #Juventus: #DeLigt non convocato contro la Roma precauzionalmente per un leggero affaticamento all’adduttore sinistro ??????@GoalItalia - MarcelloChirico : Se contro la #Roma dovessero dare a favore della #Juventus un rigore simile a quelli ??assegnati oggi, Mourinho mime… - sportmediaset : #JuventusRoma, Orsato fischia rigore troppo presto e nega il gol ad Abraham. #SportMediaset - zazoomblog : Juventus-Roma si ferma un giallorosso: il motivo - #Juventus-Roma #ferma #giallorosso: -