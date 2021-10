Juventus-Roma, Mourinho: “i tre minuti di recupero fanno capire l’intenzione” (Di domenica 17 ottobre 2021) E’ un Mourinho in parte polemico quello che commenta il successo della Juventus contro la sua Roma, nel match dell’ottava giornata del campionato di Serie A. La sfida si è conclusa sul risultato di 1-0 con un colpo di testa di Kean, il centrocampista Veretout ha sbagliato un calcio di rigore. “Non voglio parlare del rigore, voglio isolarmi. Ma i soli tre minuti di recupero nella ripresa dimostrano un’intenzione”, dichiara lo Special One. Sulla discussione Veretout-Abraham per il rigore: “Tammy è un ragazzo coraggioso, era entrato nell’azione del penalty, qualche minuto prima aveva avuto un’occasione e voleva calciare. Noi abbiamo una lista dei rigoristi: il primo è Veretout, se Jordan vuole tirare è lui che decide”. L'articolo CalcioWeb. Leggi su calcioweb.eu (Di domenica 17 ottobre 2021) E’ unin parte polemico quello che commenta il successo dellacontro la sua, nel match dell’ottava giornata del campionato di Serie A. La sfida si è conclusa sul risultato di 1-0 con un colpo di testa di Kean, il centrocampista Veretout ha sbagliato un calcio di rigore. “Non voglio parlare del rigore, voglio isolarmi. Ma i soli tredinella ripresa dimostrano un’intenzione”, dichiara lo Special One. Sulla discussione Veretout-Abraham per il rigore: “Tammy è un ragazzo coraggioso, era entrato nell’azione del penalty, qualche minuto prima aveva avuto un’occasione e voleva calciare. Noi abbiamo una lista dei rigoristi: il primo è Veretout, se Jordan vuole tirare è lui che decide”. L'articolo CalcioWeb.

