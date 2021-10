Juventus-Roma, l’esultanza di Oppini per la vittoria: la sua reazione (VIDEO) (Di lunedì 18 ottobre 2021) La Juventus batte 1-0 la Roma nella gara valevole per l’ottava giornata del campionato di Serie A 2021/2021. I bianconeri trovano i tre punti grazie alla rete di Moise Kean e tra le polemiche per via di alcune decisioni dell’arbitro Orsato. Francesco Oppini, telecronista tifoso di 7Gold, esulta davanti alle telecamere per l’importantissimo successo dei ragazzi di Allegri, che trovano la quarta vittoria consecutiva. SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 18 ottobre 2021) Labatte 1-0 lanella gara valevole per l’ottava giornata del campionato di Serie A 2021/2021. I bianconeri trovano i tre punti grazie alla rete di Moise Kean e tra le polemiche per via di alcune decisioni dell’arbitro Orsato. Francesco, telecronista tifoso di 7Gold, esulta davanti alle telecamere per l’importantissimo successo dei ragazzi di Allegri, che trovano la quartaconsecutiva. SportFace.

romeoagresti : La #Juventus provata in rifinitura stamani vs Roma @GoalItalia ?? Alex Sandro a sinistra ?? Bentancur dal 1’ ??… - romeoagresti : #Juventus: #DeLigt non convocato contro la Roma precauzionalmente per un leggero affaticamento all’adduttore sinistro ??????@GoalItalia - MarcelloChirico : Se contro la #Roma dovessero dare a favore della #Juventus un rigore simile a quelli ??assegnati oggi, Mourinho mime… - GiulyADP : RT @juventusfc: Il post #JuveRoma ?? Report: - MarzianoAnsioso : RT @MassimoCaputi: Per la #Juventus una vittoria pesante e preziosa, per la #Roma una sconfitta amara e immeritata. Imperdonabile l'errore… -