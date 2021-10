Juventus-Roma, le parole di Allegri e Bernardeschi prima del match (Di domenica 17 ottobre 2021) Allegri: “Da Kean voglio che segni” Massimiliano Allegri ha parlato ai microfoni di DAZN prima del match, spiegando anche le scelte di formazione: LEGGI ANCHE: Juventus-Roma, Boniek: “La Juve è pericolosa, mi aspetto una grande gara della Roma” “Kean dovrebbe fare gol stasera, sarebbe molto importante. La partita è bella, c’è più pubblico grazie alle nuove normative ed è una partita importante per fare un ulteriore salto in classifica. Alex Sandro ho preferito lasciarlo a riposo e non farlo giocare, ieri poverino ha addirittura sbagliato porta”. LEGGI ANCHE: Calciomercato Juventus, l’ex allenatore di Lucca: “Può fare come Tonali, Torino ambiente ideale” Il mister ha poi avuto modo di parlare anche del tecnico della Roma, ... Leggi su tuttojuve24 (Di domenica 17 ottobre 2021): “Da Kean voglio che segni” Massimilianoha parlato ai microfoni di DAZNdel, spiegando anche le scelte di formazione: LEGGI ANCHE:, Boniek: “La Juve è pericolosa, mi aspetto una grande gara della” “Kean dovrebbe fare gol stasera, sarebbe molto importante. La partita è bella, c’è più pubblico grazie alle nuove normative ed è una partita importante per fare un ulteriore salto in classifica. Alex Sandro ho preferito lasciarlo a riposo e non farlo giocare, ieri poverino ha addirittura sbagliato porta”. LEGGI ANCHE: Calciomercato, l’ex allenatore di Lucca: “Può fare come Tonali, Torino ambiente ideale” Il mister ha poi avuto modo di parlare anche del tecnico della, ...

romeoagresti : La #Juventus provata in rifinitura stamani vs Roma @GoalItalia ?? Alex Sandro a sinistra ?? Bentancur dal 1’ ??… - romeoagresti : #Juventus: #DeLigt non convocato contro la Roma precauzionalmente per un leggero affaticamento all’adduttore sinistro ??????@GoalItalia - MarcelloChirico : Se contro la #Roma dovessero dare a favore della #Juventus un rigore simile a quelli ??assegnati oggi, Mourinho mime… - FilipponeDiego1 : RT @juventusfc: #FINOALLAFINE! KICK-OFF DI #JUVEROMA! DAI RAGAZZI, OBIETTIVO 3 PUNTI!!! Live Match: - MxKWT : RT @juventusfc: #FINOALLAFINE! KICK-OFF DI #JUVEROMA! DAI RAGAZZI, OBIETTIVO 3 PUNTI!!! Live Match: -