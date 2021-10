Juventus-Roma, le formazioni ufficiali: ci sono De Sciglio e Kean (Di domenica 17 ottobre 2021) Scelte praticamente obbligate per i tecnici di Juventus e Roma, alle prese con diversi infortuni e alcuni giocatori rientrati soltanto poche ore fa dal Sud America. Nei bianconeri assente Alex Sandro, al suo posto gioca De Sciglio, mentre in avanti Kean vince il ballottaggio con Kaio Jorge per far coppia con Chiesa. Nei giallorossi, invece, c’è Abraham dal primo minuto, nonostante non sia al 100% dopo il leggero infortunio alla caviglia patito in settimana. Juventus (4-4-2): Szczesny; Danilo, Bonucci, Chiellini, De Sciglio; Cuadrado, Bentancur, Locatelli, Bernardeschi; Chiesa, Kean. Allenatore: Allegri Roma (4-2-3-1): Rui Patricio; Karsdorp, Mancini, Ibanez, Vina; Cristante, Veretout; Zaniolo, Pellegrini, Mkhitaryan; Abraham. Allenatore: ... Leggi su tuttojuve24 (Di domenica 17 ottobre 2021) Scelte praticamente obbligate per i tecnici di, alle prese con diversi infortuni e alcuni giocatori rientrati soltanto poche ore fa dal Sud America. Nei bianconeri assente Alex Sandro, al suo posto gioca De, mentre in avantivince il ballottaggio con Kaio Jorge per far coppia con Chiesa. Nei giallorossi, invece, c’è Abraham dal primo minuto, nonostante non sia al 100% dopo il leggero infortunio alla caviglia patito in settimana.(4-4-2): Szczesny; Danilo, Bonucci, Chiellini, De; Cuadrado, Bentancur, Locatelli, Bernardeschi; Chiesa,. Allenatore: Allegri(4-2-3-1): Rui Patricio; Karsdorp, Mancini, Ibanez, Vina; Cristante, Veretout; Zaniolo, Pellegrini, Mkhitaryan; Abraham. Allenatore: ...

