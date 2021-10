Juventus-Roma, le formazioni ufficiali. Allegri rivoluziona l’attacco (Di domenica 17 ottobre 2021) Tra poco scenderanno in campo Juventus-Roma, secondo big match dell’ottava giornata di campionato. Sono arrivate pochi istanti fa le formazioni ufficiali e ci son delle novità, per entrambe le compagini. All’Allianz Stadium Allegri deve rinunciare sia a Dybala che a De Ligt, spazio quindi dal primo minuto per Moise Kean. Mourinho, invece, recupera Abraham e lo schiera dal primo minuto. C’è anche Zaniolo, attesissimo dallo scontro diretto con il connazionale Chiesa. LE formazioni ufficiali Juventus (4-4-1-1): Szczesny; Danilo, Bonucci, Chiellini, De Sciglio; Cuadrado, Bentancur, Locatelli, Chiesa; Bernardeschi; Kean. All. Allegri Roma (4-2-3-1): Rui Patricio; Karsdorp, Mancini, Ibanez, Vina; Cristante, ... Leggi su rompipallone (Di domenica 17 ottobre 2021) Tra poco scenderanno in campo, secondo big match dell’ottava giornata di campionato. Sono arrivate pochi istanti fa lee ci son delle novità, per entrambe le compagini. All’Allianz Stadiumdeve rinunciare sia a Dybala che a De Ligt, spazio quindi dal primo minuto per Moise Kean. Mourinho, invece, recupera Abraham e lo schiera dal primo minuto. C’è anche Zaniolo, attesissimo dallo scontro diretto con il connazionale Chiesa. LE(4-4-1-1): Szczesny; Danilo, Bonucci, Chiellini, De Sciglio; Cuadrado, Bentancur, Locatelli, Chiesa; Bernardeschi; Kean. All.(4-2-3-1): Rui Patricio; Karsdorp, Mancini, Ibanez, Vina; Cristante, ...

