Juventus-Roma, i convocati e le probabili formazioni: out un big (Di domenica 17 ottobre 2021) Problemi in difesa: i convocati di Allegri Allegri dovrà fare a meno di Matthijs De Ligt nella sfida di questa sera contro la Roma all’Allianz Stadium. Il difensore olandese, come comunicato sui canali ufficiali della Juventus, non prenderà parte alla partita in via precauzionale: per lui soltanto un affaticamento all’adduttore sinistro. LEGGI ANCHE: Calciomercato Juventus, nuove sirene estere per Chiesa e De Ligt Ecco dunque i convocati di Allegri:Szczesny, Perin, Pinsoglio; De Sciglio, Chiellini, Danilo, Cuadrado, Alex Sandro, Pellegrini, Bonucci, Rugani; Arthur, Ramsey, McKennie, Bernardeschi, Chiesa, Locatelli, Bentancur, Kulusevski; Morata, Kean, Kaio Jorge. Tanti assenti: le probabili formazioni di Juve-Roma Adrien Rabiot, ... Leggi su tuttojuve24 (Di domenica 17 ottobre 2021) Problemi in difesa: idi Allegri Allegri dovrà fare a meno di Matthijs De Ligt nella sfida di questa sera contro laall’Allianz Stadium. Il difensore olandese, come comunicato sui canali ufficiali della, non prenderà parte alla partita in via precauzionale: per lui soltanto un affaticamento all’adduttore sinistro. LEGGI ANCHE: Calciomercato, nuove sirene estere per Chiesa e De Ligt Ecco dunque idi Allegri:Szczesny, Perin, Pinsoglio; De Sciglio, Chiellini, Danilo, Cuadrado, Alex Sandro, Pellegrini, Bonucci, Rugani; Arthur, Ramsey, McKennie, Bernardeschi, Chiesa, Locatelli, Bentancur, Kulusevski; Morata, Kean, Kaio Jorge. Tanti assenti: ledi Juve-Adrien Rabiot, ...

Advertising

romeoagresti : #Juventus: #DeLigt non convocato contro la Roma precauzionalmente per un leggero affaticamento all’adduttore sinistro ??????@GoalItalia - MarcelloChirico : Se contro la #Roma dovessero dare a favore della #Juventus un rigore simile a quelli ??assegnati oggi, Mourinho mime… - juventusfc : ???????????? ?????????? ?????? ???????????? ?? Che #JuveRoma! Vogliamo viverne un altro insieme! ?? ?? - j_alelyani : RT @OfficialASRoma: ?? Quella di stasera sarà la nostra sfida numero 100 in casa della Juventus considerando tutte le competizioni 10 stati… - mgsportsbetKE : ???? Juventus vs Roma ? 21:45 ??? Allianz Stadium Massimiliano Allegri or Jose Mourinho? -