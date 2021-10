Juventus-Roma, De Ligt non convocato per affaticamento all’adduttore (Di domenica 17 ottobre 2021) La Juventus ha ufficializzato la lista dei convocati per la partita di questa sera contro la Roma. Tra i nomi in lista non compare quello di De Ligt. Il motivo è un lieve affaticamento all’adduttore, spiega Sky. Una decisione a puro titolo precauzionale. Nell’elenco dei disponibili per Allegri torna Morata. Ancora fuori Dybala e Rabiot. Portieri: Szczesny, Pinsoglio, Perin.Difensori: De Sciglio, Chiellini, Danilo, Cuadrado, Alex Sandro, Pellegrini, Bonucci, Rugani.Centrocampisti: Arthur, Ramsey, McKennie, Bernardeschi, Chiesa, Locatelli, Bentancur, Kulusevski.Attaccanti: Morata, Kean, Kaio Jorge L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di domenica 17 ottobre 2021) Laha ufficializzato la lista dei convocati per la partita di questa sera contro la. Tra i nomi in lista non compare quello di De. Il motivo è un lieve, spiega Sky. Una decisione a puro titolo precauzionale. Nell’elenco dei disponibili per Allegri torna Morata. Ancora fuori Dybala e Rabiot. Portieri: Szczesny, Pinsoglio, Perin.Difensori: De Sciglio, Chiellini, Danilo, Cuadrado, Alex Sandro, Pellegrini, Bonucci, Rugani.Centrocampisti: Arthur, Ramsey, McKennie, Bernardeschi, Chiesa, Locatelli, Bentancur, Kulusevski.Attaccanti: Morata, Kean, Kaio Jorge L'articolo ilNapolista.

