Juventus-Roma, altra tegola per Allegri: una stella non convocata (Di domenica 17 ottobre 2021) A poche ore da Juventus-Roma, un'altra tegola colpisce Max Allegri. Una stella dei bianconeri non è stata convocata Questa sera andrà in scena Juventus-Roma, posticipo di Serie A attesissimo per l'importanza che può avere sulla classifica. I bianconeri sono alla ricerca disperata di punti per tornare nelle zone nobili della classifica e – in caso L'articolo proviene da Inews.it.

