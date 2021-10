Juventus - Roma, Allegri senza de Ligt e Dybala. Convocato Morata (Di domenica 17 ottobre 2021) Oltre a Paulo Dybala , la cui assenza era stata annunciata da Massimiliano Allegri nella conferenza stampa di ieri, la Juventus dovrà rinunciare anche a Matthijs de Ligt contro la Roma . L'olandese ... Leggi su quotidiano (Di domenica 17 ottobre 2021) Oltre a Paulo, la cui asera stata annunciata da Massimilianonella conferenza stampa di ieri, ladovrà rinunciare anche a Matthijs decontro la. L'olandese ...

Advertising

romeoagresti : #Juventus: #DeLigt non convocato contro la Roma precauzionalmente per un leggero affaticamento all’adduttore sinistro ??????@GoalItalia - MarcelloChirico : Se contro la #Roma dovessero dare a favore della #Juventus un rigore simile a quelli ??assegnati oggi, Mourinho mime… - juventusfc : ???????????? ?????????? ?????? ???????????? ?? Che #JuveRoma! Vogliamo viverne un altro insieme! ?? ?? - DonnaJNorris1 : EPL Newcastle United vs Tottenham Hotspur Spanish LaLiga Celta Vigo vs Sevilla Villarreal vs Osasuna Barcelona vs… - gilnar76 : NAPOLI-TORINO DIRETTA LIVE STREAMING + #Juventus-ROMA #Finoallafine #Forzajuve #LiveAhead #Seriea… -