Juventus-Roma 1-0, Mourinho: “Se c’era una squadra che doveva vincere era la nostra” (Di domenica 17 ottobre 2021) “Oggi io dico soltanto grande Roma, è l’unica cosa che posso dire ai miei giocatori. Ovviamente parliamo di una sconfitta e di zero punti, la classifica non ci piace se la guardiamo, ma posso dire grande Roma in tutti gli aspetti. Complimenti a tutti i miei giocatori e allo staff medico. La sconfitta è sempre una sconfitta, ma devo guardare anche alla crescita della squadra. Secondo me oggi la miglior squadra in campo, quella che meritava maggiormente di vincere ha perso. Il calcio va così”. Lo ha detto José Mourinho al termine del match contro la Juventus perso per 1-0 dalla sua Roma all’Allianz Stadium nonostante una buona prestazione e alcune contestazioni per l’arbitraggio di Orsato: “Aver dato solo tre minuti di recupero mostra chiaramente una ... Leggi su sportface (Di domenica 17 ottobre 2021) “Oggi io dico soltanto grande, è l’unica cosa che posso dire ai miei giocatori. Ovviamente parliamo di una sconfitta e di zero punti, la classifica non ci piace se la guardiamo, ma posso dire grandein tutti gli aspetti. Complimenti a tutti i miei giocatori e allo staff medico. La sconfitta è sempre una sconfitta, ma devo guardare anche alla crescita della. Secondo me oggi la migliorin campo, quella che meritava maggiormente diha perso. Il calcio va così”. Lo ha detto Joséal termine del match contro laperso per 1-0 dalla suaall’Allianz Stadium nonostante una buona prestazione e alcune contestazioni per l’arbitraggio di Orsato: “Aver dato solo tre minuti di recupero mostra chiaramente una ...

