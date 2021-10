Juventus-Roma 1-0 all’intervallo, il commento del primo tempo (Di domenica 17 ottobre 2021) La prima frazione di gara La Juventus inizia in difficoltà con la Roma che si fa subito vedere, soprattutto con le accelerazioni di Zaniolo. Due sono le chiare occasioni da gol, una passata sulla testa di Mancini, in cui ha eseguito una grande parata Szczesny e una con Pellegrini dal limite dell’area, il cui tiro viene deviato da Chiellini. È la Juve, però, a portarsi in vantaggio al 15’, nella sua prima vera occasione, con uno splendido cross di De Sciglio, che trova Kean, il quale di testa non sbaglia. LEGGI ANCHE: Calciomercato Juventus, Lucca: “A fifa scelgo i bianconeri, ma Ibra è il mio idolo” Dopo il gol, la Roma cerca insistentemente di costruirsi la giusta azione per trovare il gol del pareggio, ma i bianconeri si chiudono bene e ripartono prontamente. Da segnalare anche l’uscita dal campo di Zaniolo, ... Leggi su tuttojuve24 (Di domenica 17 ottobre 2021) La prima frazione di gara Lainizia in difficoltà con lache si fa subito vedere, soprattutto con le accelerazioni di Zaniolo. Due sono le chiare occasioni da gol, una passata sulla testa di Mancini, in cui ha eseguito una grande parata Szczesny e una con Pellegrini dal limite dell’area, il cui tiro viene deviato da Chiellini. È la Juve, però, a portarsi in vantaggio al 15’, nella sua prima vera occasione, con uno splendido cross di De Sciglio, che trova Kean, il quale di testa non sbaglia. LEGGI ANCHE: Calciomercato, Lucca: “A fifa scelgo i bianconeri, ma Ibra è il mio idolo” Dopo il gol, lacerca insistentemente di costruirsi la giusta azione per trovare il gol del pareggio, ma i bianconeri si chiudono bene e ripartono prontamente. Da segnalare anche l’uscita dal campo di Zaniolo, ...

