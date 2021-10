Juventus, out de Ligt: nuovo infortunio per il difensore (Di domenica 17 ottobre 2021) infortunio De Ligt: le condizioni del difensore della Juventus che non fa parte della lista dei convocati per la Roma La Juventus dovrà fare a meno di Matthijs de Ligt per la partita contro la Roma. Secondo quanto riferito da Sky Sport il difensore olandese è stato escluso dalla lista dei convocati di Allegri a causa di un lieve affaticamento all’adduttore. De Ligt, che con la maglia dell’Olanda non era sceso in campo, è in dubbio anche per la trasferta di Champions League contro lo Zenit San Pietroburgo. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di domenica 17 ottobre 2021)De: le condizioni deldellache non fa parte della lista dei convocati per la Roma Ladovrà fare a meno di Matthijs deper la partita contro la Roma. Secondo quanto riferito da Sky Sport ilolandese è stato escluso dalla lista dei convocati di Allegri a causa di un lieve affaticamento all’adduttore. De, che con la maglia dell’Olanda non era sceso in campo, è in dubbio anche per la trasferta di Champions League contro lo Zenit San Pietroburgo. L'articolo proviene da Calcio News 24.

