Juventus, Adani punzecchia Allegri: «Non cambia mai» (Di domenica 17 ottobre 2021) Adani in un'intervista ha presentato Juventus-Roma e ha punzecchiato Allegri In un'intervista alla Gazzetta dello Sport, Daniele Adani ha presentato Juventus-Roma e ha punzecchiato Massimiliano Allegri, tra i due il rapporto non è mai sbocciato. Ecco le sue parole. LE PAROLE – «Mi aspettavo che dopo due anni Allegri si sarebbe presentato con una lettura calcistica diversa, invece è sempre lo stesso. Al contrario di Mourinho, che è cambiato nella proposta: prova a vincere anche al costo di perdere» L'articolo proviene da Calcio News 24.

