Juve Roma | Orsato nel tunnel dell’Allianz Stadium | «Il vantaggio sul rigore non si dà mai»

(Di domenica 17 ottobre 2021) Le telecamere di DAZN hanno pizzicatonelcercare di dare spiegazione a Cristante per il gol non dato ad Abraham Farà molto discutere la decisione didi non convalidare il gol ad Abraham ma fischiare il(poi sbagliato da Veretout). Si tratta di un chiaro errore del fischietto diche, come testimoniato dalle telecamere di DAZN, nelha provato a spiegare la bontà della sua decisione a Cristante. «Ilsulnon si dà mai. Adesso dai la colpa a me perché hai sbagliato il?», ha affermato il fischietto. L'articolo proviene da Calcio News 24.

