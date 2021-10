Juve-Roma | Orsato e il rigore | cosa ha detto l’arbitro

(Di domenica 17 ottobre 2021) “Il vantaggio sunon si dà mai. Poi hai tirato il calcio di, dai la colpa a me perché hai sbagliato il calcio di…”. I microfoni di Dazn catturano le parole cherivolge a Cristante, centrocampista della, nel tunnel dell’Allianz Stadium prima del secondo tempo dintus-spiega al giallorosso la dinamica che lo ha spinto a fischiare ilper laalla fine del primo tempo, prima che Abraham concludesse l’azione con un gol, non convalidato. Veretout, poi, ha fallito il. Lachiedeva la norma del vantaggio e quindi l’assegnazione della rete. “Il portiere esce, fallo,… ...

Lasi rilancia in classifica battendo allo 'Stadium' la(1 - 0). Buona partenza dei giallorossi, pericolosi con Mancini e Pellegrini, ma al 16' passa la: cross di De Sciglio, ... Le telecamere di Dazn hanno catturato un dialogo tra l'arbitro diDaniele Orsato e il centrocampista giallorosso Bryan Cristante nel tunnel dello Stadium tra il primo e il secondo tempo, subito dopo l'episodio del rigore concesso ai giallorossi, appena ... Gara decisa dal gol di Kean e dal rigore che Veretout si è fatto parare da Szczesny. Direzione difficile per Orsato allo Stadium La Juventus fa suo il big match dei questa domenica, superando la Roma ... La Juventus vince il big match contro la Roma e continua la sua risalita in classifica. La sfida è decisa da un gol di Kean (carambola su colpo di testa di Bentancur) che regala la quarta vittoria ...