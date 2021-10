Juve - Roma | Orsato a Cristante | ' Vantaggio su rigore non si dà'

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Juve Roma

Juventus -svelato cosa ha detto l'arbitro Orsato al giocatore dellaCristante: 'Il vantaggio su rigore non si dà'. Ecco il r etroscena sull'episodio clou di Juventus -, destinato a far discutere. Dazn ha pescato l'audio di un colloquio tra l'arbitro Daniele Orsato e Bryan Cristante sulll'episodio incriminato del rigore per i giallorossi e del vantaggio non ...APPROFONDIMENTI TORINO, Orsato a Cristante: 'Vantaggio su rigore non si... SERIE A Juventus -, Mourinho: 'Complimenti ai miei, non... SERIE A Juventus -, Mourinho ritrova i ...Il difensore della Juventus, Mattia De Sciglio, ha parlato nel post-partita del match vinto dai bianconeri contro la Roma ...Quarta vittoria consecutiva per la Juventus di Allegri. In una partita molto sentita contro la Roma di Mourinho è bastata una rete di Kean al sedicesimo minuto per portare a casa i tre punti. I giallo ...