Juve Roma LIVE | sintesi | tabellino | moviola e cronaca del match

(Di domenica 17 ottobre 2021) All’Allianz Stadium, ilvalido per l’8ª giornata di Serie A 2021/2022 tra, risultato,All’ “Allianz Stadium”,si affrontano nelvalido per l’8ª giornata della Serie A 2021/22 CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA0-0Fischio d’inizio alle ore 20:45. Migliore in campo: al termine del primo tempo PAGELLE0-0: risultato eIn attesa delle formazioni ufficiali. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

juventusfc : ???????????? ?????????? ?????? ???????????? ?? Che #JuveRoma! Vogliamo viverne un altro insieme! ?? ?? - juventusfc : «Contro la Roma una gara molto importante» ??? Così il Mister verso #JuveRoma, sottolineando anche l'importanza dei… - forumJuventus : Allegri pre #JuveRoma: 'Domani partita importante, fino alla prossima sosta serviranno quanti più punti possibili.… - gilnar76 : Allianz Stadium LIVE: in attesa dei pullman di Juve e Roma #Finoallafine #Forzajuve #Juventus #LiveAhead #Seriea - Soli28Soli : RT @claudia__ccld7: Oggi non è solo Juve-Roma Oggi è giorno di incontri qui a Torino Dopo mesi di amicizia virtuale, oggi ho conosciuto una… -

Ultime Notizie dalla rete : Juve Roma

... risultato, moviola e cronaca live All' 'Allianz Stadium',si affrontano nel match valido per l'8ª giornata della Serie A 2021/22 CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi0 -...La Juventus ha vinto nove delle 10 partite di Serie A giocate all'Allianz Stadium contro la(completa la sconfitta per 1 - 3 dell'agosto 2020) - quella giallorossa potrebbe diventare la prima ...Massimiliano Allegri ha diramato la lista dei convocati per la sfida contro la Roma. Una sorpresa nella lista: non è presente De Ligt, ...Vittoria col brivido per il Milan in uno degli anticipi dell'ottava giornata di Serie A. A San Siro i rossoneri ribaltano il Verona da zero-due a tre a due. La squadra di Pioli ...