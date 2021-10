Juve - Roma, la sorprendente spiegazione di Orsato a Cristante nel tunnel (Di domenica 17 ottobre 2021) Roma - Retroscena sull'episodio clou di Juventus - Roma , destinato a far discutere ancora per alcuni giorni. Dazn, infatti, ha pescato l'audio di un colloquio tra Daniele Orsato e Bryan Cristante ... Leggi su corrieredellosport (Di domenica 17 ottobre 2021)- Retroscena sull'episodio clou dintus -, destinato a far discutere ancora per alcuni giorni. Dazn, infatti, ha pescato l'audio di un colloquio tra Danielee Bryan...

