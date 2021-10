Juve-Roma: audio choc di Orsato: “Se sbagli il rigore…”. (Di domenica 17 ottobre 2021) Daniele Orsato commette errori in Juve-Roma, pizzicato il suo audio con Cristante negli spogliatoi dello Stadium. “Su fallo da rigore non si da mai regola del vantaggio, ora non puoi dare la colpa a me che hai sbagliato il rigore” questo dice Orsato a Cristante nei spogliatoi prima che cominci il secondo tempo. Il riferimento è al rigore concesso alla Roma. Episodio che passato alla moviola si evidenziano due errori di Orsato. L’audio di Orsato in Juve-Roma sta facendo infuriare i tifosi giallorossi che stanno alimentando polemiche sul web. Anche Fabio Caressa a Sky è intervenuto sull’episodio dicendo: “La spiegazione di Orsato è davvero shock, in pratica si è ... Leggi su napolipiu (Di domenica 17 ottobre 2021) Danielecommette errori in, pizzicato il suocon Cristante negli spogliatoi dello Stadium. “Su fallo da rigore non si da mai regola del vantaggio, ora non puoi dare la colpa a me che haiato il rigore” questo dicea Cristante nei spogliatoi prima che cominci il secondo tempo. Il riferimento è al rigore concesso alla. Episodio che passato alla moviola si evidenziano due errori di. L’diinsta facendo infuriare i tifosi giallorossi che stanno alimentando polemiche sul web. Anche Fabio Caressa a Sky è intervenuto sull’episodio dicendo: “La spiegazione diè davvero shock, in pratica si è ...

