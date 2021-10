Juve | il primo ' acquisto' di riparazione è Arthur | può rivedere il campo con la Roma

(Di domenica 17 ottobre 2021) Ad attenderlo non c'è una maglia da titolare, ma almeno il nome sulla distinta e una sedia in tribuna, ma quella parte di tribuna dello Stadium dove si siedono i giocatori della panchina della. ...

Ultime Notizie dalla rete : Juve primo

Ad attenderlo non c'è una maglia da titolare, ma almeno il nome sulla distinta e una sedia in tribuna, ma quella parte di tribuna dello Stadium dove si siedono i giocatori della panchina della. Con la Roma è il momento del debutto stagionale di Arthur, intanto tra i convocati e magari anche di uno spezzone nel finale. Così, alla ricerca più o meno dichiarata di un centrocampista a ...Risultati Serie C, classifiche/ Diretta gol: la Reggiana vola, Padova alko RISULTATI SERIE C:...30 Catanzaro Taranto Ore 14:30 Fidelis Andria Avellino Ore 14:30 Foggia Monopoli Ore 14:30...Dopo le emozioni regalate dai tre anticipi del sabato, soprattutto dalla sfida tra Lazio ed Inter e il successo in rimonta del Milan sull'Hellas Verona,Due incontri che possono ridisegnare le zone mol ...Di seguito tutte le ultime su Juventus-Roma, raccolte dai nostri inviati: ? Juventus-Roma - Domenica 17 ottobre, ore 20.45, Allianz Stadium ? Arbitra.