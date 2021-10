Juve | basta Kean | Roma k o ma è caos Orsato

(Di domenica 17 ottobre 2021) Torino – Labatte la1-0 nel big match dell’ottava giornata della Serie A e torna in zona Champions League. Con 14 punti, dopo la quarta vittoria consecutiva, la formazione di Allegri è ad una lunghezza dai giallorossi di Mourinho, quarti a quota 15. Il match Laparte col piede sull’acceleratore e si fa vedere un paio di volte dalle parti della porta bianconera. Lantus, con uno schieramento accorto, riparte e sfonda al 16? con un colpo di testa in collaborazione tra Bentancur e. Su cross di De Sciglio, il centrocampista uruguayano incorna e spedisce il pallone sulla testa del compagno: viene fuori una traiettoria che beffa Rui Patricio, 1-0. Laincassa il colpo e prova a reagire, nonostante l’infortunio muscolare di Zaniolo, costretto ad uscire. Al 42? un ...

Eurosport_IT : ALLA JUVE BASTA KEAN, ROMA KO ???? Szczesny para un rigore a Veretout e salva i suoi, i bianconeri agganciano nuova… - DAZN_IT : Juve, quattro di fila! Ancora tre punti, basta Kean per battere la Roma ?? #DAZN #SerieATIM #JuveRoma - diokean : RT @DAZN_IT: Juve, quattro di fila! Ancora tre punti, basta Kean per battere la Roma ?? #DAZN #SerieATIM #JuveRoma - solops : Calcio, Serie A: Alla Juve basta Kean, Roma battuta 1-0 - LaLelaa0 : Comunque è assurda sta cosa che ogni santa domenica dovete cercare di screditarci dicendo che la Juve ruba. Quante… -

Alla squadra di Massimiliano Allegrila rete di Kean nel primo tempo, su assist di De Sciglio,... Ladi Massimiliano Allegri vuole riprendere il filo del discorso interrotto dalla sosta per ...AGI - Quarta vittoria consecutiva per la Juventus, che nel posticipo domenicale dell'ottava giornata supera di misura la Roma 1 - 0. All'Allianz Stadium decide un gol di Kean nel corso del primo tempo,...Juventus-Roma 1-0: Pagelle e Tabellino. I bianconeri vincono grazie a un colpo di testa dell’attaccante azzurro, poi tanto sacrificio dietro.Il big match di Torino va ai padroni di casa: alla Juventus basta un gol di Moise Kean per superare la Roma al termine di novanta minuti fatti di intensità e parecchi interventi ...