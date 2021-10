Jessica Chastain insegna agli americani come si mangia la pasta e Twitter impazzisce (VIDEO) (Di domenica 17 ottobre 2021) Jessica Chastain ha letteralmente conquistato Twitter grazie ad uno splendido, breve filmato in cui insegna agli americani come si mangiano gli spaghetti. Jessica Chastain ha recentemente fatto impazzire Twitter pubblicando un VIDEO semplicemente esilarante in cui si è immolata per noi italiani: la star di Molly's Game ha deciso di provare ad insegnare agli americani come si mangia la pasta senza il cucchiaio, utilizzando soltanto la forchetta. Nel breve filmato, intitolato "come si mangia la pasta. Lasciate lo spooning (abbracciarsi ... Leggi su movieplayer (Di domenica 17 ottobre 2021)ha letteralmente conquistatograzie ad uno splendido, breve filmato in cuisino gli spaghetti.ha recentemente fatto impazzirepubblicando unsemplicemente esilarante in cui si è immolata per noi italiani: la star di Molly's Game ha deciso di provare adresilasenza il cucchiaio, utilizzando soltanto la forchetta. Nel breve filmato, intitolato "sila. Lasciate lo spooning (abbracciarsi ...

raimovie : Alla Festa del cinema di Roma 2021 #RaiMovie intervista Vincent D'Onofrio nel cast del film di apertura 'The Eyes o… - lokiilonely : jessica chastain che mette un video su come mangiare la pasta e la descrizione è “leave the spooning to the bedroom” - AliceMura109 : RT @xtravaganza95: Jessica Chastain e Mattarella cosa più bella di oggi so far #RomaFF16 - fm_is : Il video di Jessica Chastain che mangia la pasta… - girlonfiire_ : @SUPERC0RP @jes_chastain SI MADONNA LE FACCIAMO MANGIARE TUTTE LE COSE PIÙ BUONE JESSICA TU DEVI STARE TRANQUILLA NON SPENDI NEMMENO UN EURO -