**Italia-Slovenia: giovedì Mattarella-Pahor a Gorizia e Nova Gorica, futuro insieme in Ue** (2) (Di domenica 17 ottobre 2021) (Adnkronos) - Mattarella e Pahor si incontreranno e parleranno nel pomeriggio proprio nella piazza Transalpina–Trg Evrope che unisce le due città, a suggello delle iniziative che in questi anni li hanno visti protagonisti. Già il 26 ottobre 2016, in occasione del centenario dell'unione di Gorizia all'Italia, parteciparono alla cerimonia sul tema "L'Europa luogo di superamento dei conflitti". In quell'occasione ci fu spazio per la deposizione di due corone d'alloro sul monumento dedicato ai soldati sloveni caduti sul fronte dell'Isonzo 1915-1917 a Doberdò del Lago, mentre in precedenza Mattarella, al Parco della Rimembranza di Gorizia, aveva reso omaggio al monumento ai caduti della Prima guerra mondiale e al lapidario che ricorda i deportati Goriziani.

Slovenia contro UE. Quel vento dell'Est che spira anche tra la destra italiana A polacchi e ungheresi, si aggiunge la Slovenia, che fino a dicembre ha la presidenza di turno dell'Unione Europea. Il sedicente Partito democratico sloveno, del primo ministro Janez Jansa, è in realt ...

