Inzaghi senza respiro: dalla corrida allo Sheriff (Di domenica 17 ottobre 2021) Lautaro risparmiato per la Champions. Versi razzisti contro Dumfries, tifoso laziale ripreso dalle telecamere. E Wanda Nara scarica Icardi di MATTIA TODISCO Leggi su quotidiano (Di domenica 17 ottobre 2021) Lautaro risparmiato per la Champions. Versi razzisti contro Dumfries, tifoso laziale ripreso dalle telecamere. E Wanda Nara scarica Icardi di MATTIA TODISCO

Advertising

Pagliarinhu23 : @ncorrasco Ieri sera però ha sbagliato i cambi...e i giocatori che sono entrati sono da prendere a sberle...svoglia… - Italo81580161 : @ncorrasco Ci sta un calciatore che ad inzaghi non lo può vedere e anche ieri la tolto senza un senso di logica - Damiano__89 : #Calhanoglu ha fatto il fenomeno alla prima col Genoa poi altre 7 + Champions DI MERDA. #Inzaghi che continua a dir… - InterVictims : @Inter Come disse Socrate subito prima di bere la cicuta, 'una giornata non può mai davvero dirsi di merda senza le… - InterVictims : @Inter Come disse Socrate subito prima di bere la cicuta, 'una giornata non può mai davvero dirsi di merda senza le… -