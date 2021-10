Intesa Sanpaolo | tutti i clienti a rischio | il motivo

Leggi su vesuvius

(Di domenica 17 ottobre 2021) Grossi rischi per iche hanno un conto attivo presso la banca. Concreto è il pericolo che potrebbero perderei risparmi. Per iche hanno attivo un conto corrente con la bancac’è Il seriodi perderei risparmi. Sempre più in crescita, infatti, gli attacchi phishing realizzati da hacker esperti attraverso l’invio di email che sembrano in apparenza spedite proprio dalla banca. In realtà sono dei cloni perfetti che inducono l’utente a risolvere un problema che poi si rileva inesistente. L’email esorta il cliente ad aggiornare i propri dati di sicurezza per preservare i propri risparmi. Tuttavia il link indicato riporta ad una pagina fraudolenta che ...