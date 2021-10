Infortunio Toloi, le condizioni del difensore dell’Atalanta (Di domenica 17 ottobre 2021) Infortunio Toloi, il giocatore ha lasciato anzitempo il campo in occasione di Empoli Atalanta. Ecco le sue condizioni Durante Empoli-Atalanta, il club nerazzurro ha dovuto effettuare un cambio al termine del primo tempo. Cambio forzato per Rafael Toloi, che ha accusato un problema muscolare. Al suo posto Freuler. Attese novità nelle prossime ore, ma gli orobici sono in apprenzione in vista del match con il Manchester United. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di domenica 17 ottobre 2021), il giocatore ha lasciato anzitempo il campo in occasione di Empoli Atalanta. Ecco le sueDurante Empoli-Atalanta, il club nerazzurro ha dovuto effettuare un cambio al termine del primo tempo. Cambio forzato per Rafael, che ha accusato un problema muscolare. Al suo posto Freuler. Attese novità nelle prossime ore, ma gli orobici sono in apprenzione in vista del match con il Manchester United. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

CalcioNews24 : #EmpoliAtalanta, le condizioni di #Toloi ?? - sportface2016 : #EmpoliAtalanta, altro infortunio per #Toloi: al suo posto #Freuler #SerieA - fastricciardo : MA TOLOI È USCITO DI NUOVO PER INFORTUNIO? MA È APPENA RIENTRATO - Fantacalcio : #EmpoliAtalanta Al 39' infortunio per #Toloi, il difensore lascia il campo! #FantacalcioLIVE ?… - ProfidiAndrea : ? #Toloi e l'infortunio muscolare, Gazzetta: 'Cosa filtra per i tempi di recupero reali' Tutt'altro che sicuro di… -