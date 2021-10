Infortunio nel Torino: il giocatore è costretto a lasciare il campo (Di domenica 17 ottobre 2021) Si sta disputando Napoli-Torino allo Stadio Diego Armando Maradona e dopo soli 7 minuti dall'inizio del match, i granata sono subito costretti a effettuare un cambio. Infortunio Rolando Mandragora Infatti, il capitano Rolando Mandragora ha dovuto lasciare il campo (in lacrime) per un Infortunio al ginocchio. Al suo posto è entrato il giovane Ben Lhassine Kone Leggi su spazionapoli (Di domenica 17 ottobre 2021) Si sta disputando Napoli-allo Stadio Diego Armando Maradona e dopo soli 7 minuti dall'inizio del match, i granata sono subito costretti a effettuare un cambio.Rolando Mandragora Infatti, il capitano Rolando Mandragora ha dovutoil(in lacrime) per unal ginocchio. Al suo posto è entrato il giovane Ben Lhassine Kone

